La Polizia municipale di Benevento, con riferimento al video immesso in rete dove viene mostrato un uomo che viene soccorso in ambulanza, nei pressi del ‘Carrefour’, ha precisato che lo stesso è stato soccorso per essere trasportato al ‘San Pio’ per svolgere accertamenti clinici al fine di escludere la diagnosi di Covid-19: “Il cinquantottenne era già stato trasportato altre due volte presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘San Pio’, dal quale si era però dileguato, approfittando della confusione di questi ultimi giorni”.

