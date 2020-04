Serie B, lunedì l’assemblea: sul tavolo il futuro della stagione, la Lega rischia di spaccarsi

L’appuntamento è per lunedì 6 aprile alle 11, quando i rappresentanti dei venti club di Serie B si riuniranno in videoconferenza per capire innanzitutto quali saranno i provvedimenti che verranno adottati a livello governativo per contenere l’impatto economico di una crisi sanitaria senza precedenti, e secondariamente cosa fare di questo campionato, capire cioè se e come sarà possibile concludere regolarmente questa stagione. Le due vicende sono strettamente collegate tra loro, perché è evidente che solo il ritorno in campo permetterebbe di limitare le perdite economiche dell’intera categoria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia