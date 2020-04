Frasso Telesino – L’allarme del Sindaco: furti nelle case con la scusa dei controlli sanitari

L’emergenza Coronavirus continua ad essere terreno fertile per la criminalità organizzata. Tornano alla carica i finti funzionari dell’Asl che, presentandosi alla porta di ignari e malcapitati cittadini, con la scusa di effettuare controlli sanitari, portano a segno il loro intento malavitoso. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa quando registrammo casi del genere a Torrecuso. In tale circostanza fu lo stesso primo cittadino, Angelino Iannella, a scendere in campo per allertare i cittadini. Ora i fatti si stanno constatando a Frasso Telesino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia