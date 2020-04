Figc, Gravina ribadisce: “L’annullamento della stagione sarebbe un’ingiustizia”

L’annullamento della stagione è un’ipotesi che la Figc non prende in considerazione. Lo ha ribadito il presidente Gravina nel corso del suo intervento a Tmw Radio: “Oggi nessuno può fare previsioni, ma programmare è un dovere. E’ per questo che stiamo procedendo in diverse direzioni, in attesa che le cose siano più chiare. In ogni caso, credo che annullare la stagione sia complicato, visto che due terzi del campionato sono stati disputati”.

