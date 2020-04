Serie B, porta aperta sul campionato: a fine maggio la possibile ripresa

L’Uefa e le Federazioni non si arrendono all’epidemia e non accettano che la stagione possa andare in archivio in anticipo. Nonostante man mano che passa il tempo la ripresa dei tornei e la distribuzione delle partite diventi sempre più complicata, il governo del calcio europeo sta facendo di tutto per tenere la porta aperta sui campionati. Il problema, che riguarda da vicino le leghe di tutti i paesi del continente, è stato affrontato ieri dai segretari generali delle singole federazioni, in una videoconferenza che è servita per arrivare a un primo accordo e a fissare alcuni punti per la possibile ripartenza.

