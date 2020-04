‘Villa Margherita’, la Procura indaga: aperta un’inchiesta

Aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti da parte della Procura della Repubblica di Benevento, guidata dal magistrato Aldo Policastro, per effettuare una verifica relativa all’esplosione di focolai di contagio in strutture sanitarie dell’Irpinia e del Sannio. Verifica che in particolare riguarda anche ‘Villa Margherita’ dove sono risultati positivi in 53 tra degenti e operatori sanitari, a seguito del transito e della permanenza in struttura di un paziente di origine irpina. Il focus dell’indagine riguarda la sussistenza di eventuali responsabilità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia