Primo caso a San Bartolomeo in Galdo, il Sindaco: “Non sarà un caso isolato”

Brutte notizie dal fronte del Fortore: un uomo di San Bartolomeo in Galdo è risultato positivo al tampone per il Covid 19. È stato il Sindaco Agostinelli a darne l’annuncio nella notte di lunedì sera con un video messaggio pubblicato sui canali social. L’uomo era stato soccorso dagli operatori del 118 sabato scorso, con tutte le precauzioni che si utilizzano in questi casi e che avevano allarmato la popolazione del centro fortorino. Già da sabato sono iniziate le indagine epidemiologiche della Asl volte ad individuare la filiera dei contatti dell’uomo, grazie alla disponibilità della famiglia e dei colleghi. L’uomo lavora come sanitario alla Asl BN1, e anche se non ha più prestato servizio dal 17 marzo, si rileva che ci siano stati in precedenza tutta una serie di contatti, per cui ci si aspetta la possibilità di accertare ulteriori casi di positività.

