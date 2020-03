L’emergenza Coronavirus non lascia indenne nessuna area del Paese. Non ha risparmiato neanche San Salvatore Telesino, siamo già a tre casi accertati, e le misure rigorose messe in campo per arginare i contagi hanno frenato anche l’economia: agricola, artigianale e manifatturiera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia