Campoli del Monte Taburno – Scoppia la polemica politica sulla gestione dell’emergenza

Lo scontro politico non sembra arretrare ed arrestarsi nemmeno in tempo di Coronavirus. Anzi è proprio l’emergenza sanitaria a far alzare un polverone di polemiche con un vero e proprio atto di accuse che investe l’amministrazione in carica. Artefice del fuoco incrociato è l’ex vicesindaco Gino Coppolaro che, dopo anni di lontananza dalla politica, è pronto a tornare sullo scacchiere della vita amministrativa da candidato capolista della compagine antagonista al primo cittadino Tommaso Nicola Grasso.

