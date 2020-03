Convenzione stadio ‘Vigorito’, possibile proroga di un anno

La proroga delle concessioni d’uso degli impianti sportivi e la sospensione del pagamento dei relativi canoni. Tra le richieste urgenti che la Figc ha recapitato al ministro per lo Sport per ridurre l’impatto economico di una crisi senza precedenti, c’è anche quella del rinnovo d’ufficio fino al 2021 degli accordi attualmente in essere, sull’utilizzo degli impianti. La cosa riguarda da vicino il Benevento Calcio e il Comune di Benevento, alle prese da tempo con l’annosa questione di una convenzione scaduta il 28 settembre 2017 e da allora prorogata di anno in anno per consentire alla società giallorossa di disputare regolarmente gli incontri casalinghi allo stadio ‘Vigorito’

