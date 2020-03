Il teatro senza palco in tempo di epidemia. Fonzo: “Riscopriamo i veri valori”, Fetto: “Guardo ai grandi del passato”

Due settimane, giorno più giorno meno, in cui le vite di tutti sono cambiate. Gli italiani, i beneventani hanno dovuto modificare la propria vita, stravolgere le proprie abitudini, eliminarne qualcuna, per la propria e per l’altrui sicurezza: sembra quasi di sentir parlare i nostri nonni durante la guerra. Ma l’isolamento del 2020, la quarantena da Coronavirus ha una piccola marcia in più rispetto agli, ormai lontani, anni ’40: i social e la tecnologia.

