Negativi due dei tre tamponi effettuati ai cittadini di Colle Sannita. Si tratta di tre anziani che nei giorni scorsi erano stati ricoverati presso l’ospedale del capoluogo come sospetti Covid. I tamponi risalgono a sabato 21, lunedì 23 e martedì 24, e, in via preventiva, erano state poste 23 persone in isolamento domiciliare in quanto familiari o contatti stretti dei tre casi.

