La Fifa a lavoro per estendere i contratti: quattro i giocatori del Benevento interessati

Un disegno totalmente in crisi e che aspetta di conoscere la sua parola fine, scritta su una delle stagioni più controverse e particolari della storia calcistica. Diverse idee per portare al termine i campionati, salvando gli interessi delle società coinvolte e restituendo potere e giustizia al campo. Mentre l’emergenza legata al Coronavirus continua a tenere sotto scacco Italia ed Europa, il panorama calcistico della penisola prova a guardare oltre, con la speranza di veder cancellati con un colpo di spugna i problemi di un allarme che non conosce soste definitive, per ricominciare da dove il calcio giocato si era fermato.

