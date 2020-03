Tra idee e scelte obbligate, Gravina rassicura il Benevento: “Se non sarà possibile continuare, premieremo i risultati del campo”

Quindici giornate per completare la stagione: dieci turni per la regular season, più altri cinque per disputare play off e play out. Ci sarà il tempo per concludere i campionati? E’ la domanda che circola insistentemente nei salotti del calcio dove la preoccupazione cresce con il passare dei giorni. I numeri del contagio non si arrestano e, davanti a una situazione di tale gravità, fare qualsiasi tipo di previsione è fuoriluogo, oltre che esercizio inutile. A dare risposte, sarà la situazione sanitaria delle prossime settimane: se non ci saranno miglioramenti significativi, allora le possibilità di tornare in campo verrebbero definitivamente azzerate. Prima di arrivare a questo punto, però, Federazione e Leghe proveranno in tutti i modi salvare il salvabile.

