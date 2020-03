Telese Terme – Congelate tutte le scadenze, slitta anche la Tari

Il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano ha diramato provvedimenti urgenti per fronteggiare le ripercussioni economiche che l’emergenza sanitaria in atto potrebbe quasi certamente creare. Misure che arrivano dopo giorni intensi di confronto in maggioranza e valutando le intenzioni espresse dalle due opposizioni. Infatti sia Telese Riparte di Angela Abbamondi che Insieme&Oltre di Marilia Alfano, Vincenzo Fuschini e Gianluca Aceto, avevano presentato delle “ricette” per fronteggiare la situazione. Carofano precisa, spiegando che l’amministrazione si riserva di approvare ulteriori proroghe, che tutte le scadenze di tributi, canoni e tariffe di competenza Comunale sono differite al 31 luglio prossimo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia