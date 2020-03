San Bartolomeo in Galdo – Monitoraggio virus, acquistati i test rapidi

Impegno di spesa di 1.464 euro da parte del comune di San Barolomeo in Galdo per acquistare test rapidi ‘VivaDiag Covid 19’. Si tratta dell’ultimo atto in ordine di tempo posto in essere dal comune fortorino per fronteggiare l’emergenza Covid 19 che si affaccia sempre di più alle porte del Sannio. Il test VivaDiag Covid 19 è prodotto da VivaChek a Hangzhou, in Cina e distribuito in Italia da Alpha Pharma, azienda barese leader nel mercato italiano delle biotecnologie.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia