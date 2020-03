Regna l’incertezza, ma la Lega B resta compatta: oggi pomeriggio nuovo confronto con la Figc

Di parlare di date per la ripresa degli allenamenti non è il momento, men che meno per il ritorno in campo, ma la volontà di tentare in tutti i modi di portare a termine la stagione resta intatta, anche se i tempi e le modalità saranno inevitabilmente dettati dalle condizioni sanitarie legate all’emergenza. Un primo risultato, però, la Figc è riuscita a ottenerlo: l’Uefa – che solo la settimana scorsa aveva fissato nel 30 giugno il termine inderogabile per la conclusione della stagione – sembra intenzionata a concedere uno spazio ulteriore, arrivando addirittura a dare priorità ai tornei nazionali rispetto alle competizioni internazionali.

