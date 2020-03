Sant’Agata de’ Goti – Tributi locali, scattano i benefici: slitta il pagamento di Tosap e Tari

Covid e necessità di alleggerire i cittadini. Il Comune di Sant’Agata de’ Goti ha disposto misure per sgravare i cittadini dalle incombenze fiscali locali. In particolare, con riferimento a Cosap e Tosap, la Giunta comunale di Palazzo San Francesco ha stabilito le scadenze per il pagamento delle rate annuali nelle giornate del 30 giugno, 30 settembre e 31dicembre. Con riferimento alla Tari, invece, ferme restando le differenti modalità di determinazione delle tariffe come disciplinato dalla legge 160/2019, la scadenza della prima rata è rinviata al 30 giugno.

