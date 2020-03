Cantieri, prime sospensioni nel Sannio: ad Apollosa stop ai lavori per la fibra, a Benevento potrebbero fermarsi da domani

Prima del Dpcm annunciato sabato sera dal premier Conte che entrerà in vigore domani – la sospensione delle attività lavorative giudicate non essenziali – giovedì scorso in Campania l’ordinanza regionale di De Luca aveva anticipato il Governo in materia di cantieri pubblici e privati. In questo breve limbo normativo governatori e sindaci decidono di intervenire con atti propri, mentre in altri casi è l’interlocuzione con le aziende a dirimere la questione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia