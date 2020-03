Cusano Mutri, Maturo annuncia: “Acquisteremo i test per il Covid-19, dopo un mese siamo nel caos”

Era già salito alla ribalta della cronaca per essere finito sotto i riflettori della trasmissione di Italia 1 ‘Le Iene’ dopo aver pubblicato nome e cognome del ragazzo che per primo aveva contratto il Coronavirus nel Sannio, adesso il primo cittadino cusanese, Giuseppe Maria Maturo fa un annuncio che sicuramente gli consegnerà l’attenzione mediatica nei prossimi giorni. Il Comune matesino intende dotarsi di test per il Covid-19 “rapidi ed economici” spiega Maturo. Un provvedimento che lo stesso Maturo ha voluto intraprendere per accelerare i tempi vista l’emergenza in atto.

