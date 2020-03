‘Paesi chiusi’, i Sindaci del Sannio ricorrono anche alle balle di fieno

Sulla scia del sindaco tocchese Gennaro Caporaso, il collega telesino Francesco Maria Rubano adotta metodi poco ortodossi e decisamene non convenzionali per chiudere le strade cittadine e delimitare il territorio al fine di preservare la comunità locale dal Covid-19. Nella giornata di ieri più arterie cittadina sono state bloccate da balle di fieno poste come una barriera ad ostruire il passaggio delle autovetture. Non sono mancate le polemiche con alcuni cittadini che lamentavano tale soluzione. Immediato il chiarimento dello stesso sindaco.

