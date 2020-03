Pietrelcina, Masone: “Una festa per San Pio quando questo incubo sarà finito”

“Padre Pio verrà da voi, rimanete tutti a casa. Vi aspetto tutti a Piana Romana per una concelebrazione eucaristica di ringraziamento”. Così il sindaco di Pietrelcina Mimmo Masone, che al pari dei suoi omologhi in fascia tricolore esorta la comunità a rispettare le limitazioni agli spostamenti.. In un momento difficile, con il Mondo messo in ginocchio dal Covid-19 resta a questo punto solo la fede e la speranza di risorgere, risollevarsi e combattere.

