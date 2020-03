San Giorgio del Sannio – Affidati i lavori per il nuovo canile

Due affidamenti per completare il canile. L’apertura del nuovo rifugio in via Cesine è un tema assai discusso, i numerosi annunci di inaugurazione, già a partire della precedente gestione amministrativa, si sono sempre risolti con dei rinvii, costringendo il Comune a continue proroghe per l’utilizzo dell’impianto di Gianguarriello, saturo da tempo immemore. E’ grazie infatti al lavoro della sezione locale della Lega per la difesa del cane se il randagismo è un fenomeno costantemente monitorato e contenuto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia