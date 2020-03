Il manager dell’Ospedale ‘San Pio’: “Siamo vigili e attrezzati, arriveranno altri dieci ventilatori polmonari”

Prosegue il forte investimento dell’azienda ospedaliera San Pio sulla dotazione di infrastrutture tecnologiche e di presidi sicurezza per ottimizzare i livelli di contrasto contro la sindrome virale da Covid-19. Dopo l’arrivo di dieci broncorespiratori, già utilizzati nella terapia dei malati da coronavirus, ospedalizzati presso il San Pio, ne arriveranno altri dieci. Già in azione e operativo il robot per la sanificazione disinfestazione sanitaria di ambienti soggetti a contaminazione o rischio di contaminazione. Potenziato con nuovi ordinativi anche lo stock di dispositivi protezione individuale nell’ospedale di via Pacevecchia.

