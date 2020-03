Valle Caudina, soppressa la circolazione ferroviaria: servizio sostitutivo ridotto e su gomma

“In considerazione dello sviamento del treno 3412 occorso sulla linea ferroviaria Napoli-Cancello-Benevento in data 13 marzo 2020 e visto l’ordine di servizio relativo all’emergenza Coronavirus con riduzione del programma di esercizio ferroviario a partire dal 16 marzo 2020, nelle more del completamento degli accertamenti in corso si dispone a decorrere dal 16 marzo e fino a diverso avviso la soppressione del servizio ferroviario sulla linea in oggetto e la sostituzione dello stesso con il servizio bus”. Così, con atto formale, l’Ente Autonomo Volturno (Eav) riguardo la linea Benevento-Napoli via Cancello che di fatto viene soppresso come servizio ferroviario con la sospensione a tempo indeterminato della circolazione dei treni.

