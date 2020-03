Piano Periferie, sul progetto Lumode cambia il dirigente: Iadicicco cede il testimone

Passo indietro del dirigente Iadicicco sul progetto del Piano periferie per la riqualificazione del terminal bus. Il dirigente all’Urbanistica, come si ricorderà, sul progetto in questione aveva avuto il ruolo di progettista del ‘Progetto integrato di riqualificazione urbana dell’area di piazza Risorgimento e dell’area attualmente adibita a terminal bus extraurbani’ (e lo aveva peraltro candidamente ammesso in una discussione social piuttosto accesa con Altrabenevento).

