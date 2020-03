Torna il sereno tra Pasquale Delle Donne e il primo cittadino Clemente Di Cerbo. Il “consigliere dissidente” riabbraccia la maggioranza e lo fa in un momento particolare per il paese telesino e per l’intera Nazione. La motivazione sta proprio in questo significativo periodo che la collettività sta attraversando per affrontare ed uscire indenne dalla preoccupazione della pandemia dovuta dal Coronavirus.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia