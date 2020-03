Calvi, guanti e mascherine per i dipendenti comunali

Guanti e mascherine per i dipendenti. E’ l’iniziativa adottata dal Comune di Calvi che, al pari delle altre amministrazioni sannite, era stato sollecitato dalla Uil Fpl a prendere provvedimenti per tutelare la salute dei dipendenti. “A seguito dell’invito formulato stamattina (ieri per chi legge ndr) a tutte le amministrazioni, ci fa piacere ricevere comunicazione da parte del sindaco di Calvi Armando Rocco, con la quale ci informa che ha dotato tutti i dipendenti di guanti e mascherine con filtro, ha fatto installare i dispenser con Amuchina per gli utenti”.

