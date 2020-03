San Lorenzo Maggiore, convocato il Consiglio: scoppia la polemica

La convocazione del consiglio comunale per domani pomeriggio alle ore 18 sta suscitando profonde critiche verso l’amministrazione del primo cittadino Carlo Giuseppe Iannotti. In un momento di grande emergenza, durante il quale l’intera Nazione sta fronteggiando la piaga del Coronavirus, il governo cittadino ha scelto di proseguire comunque l’azione amministrativa. La seduta sarà espletata presso il Centro Polifunzionale di Via Santa Maria, ma la polemica resta in piedi.

