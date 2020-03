Benevento, Maggio vicino al rinnovo del contratto

Leader, trascinatore, capitano. Christian Maggio è tornato al centro del suo Benevento tra le sfumature più importanti delle stagioni giallorosse e, in particolare, nella sua seconda vita calcistica. Il suo contratto scade a giugno, ma per rendere ancor più indimenticabile l’esperienza con la Strega le parti sono al lavoro per posticipare la parola fine. Di una stagione, di dodici mesi da vivere in Serie A, quell’obiettivo prefissato dal suo primo giorno nel Sannio e che continua a farsi largo tra i mille pensieri del classe ’82. Tornare nella massima serie e farlo da protagonista, con la voglia di attendere il proprio futuro sui palchi più belli del nostro calcio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia