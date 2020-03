Calvi, ok al regolamento: ora l’isola ecologica può aprire

L’impianto di via Fornillo entrerà in funzione. Non c’è ancora una data ma mancano solo gli ultimi accorgimenti tecnici. Ieri il Consiglio comunale di Calvi ha approvato il regolamento per l’utilizzo dell’isola ecologica di via Fornillo, impianto realizzato tra 2015 e 2017 e collaudato l’anno scorso. E’ stato l’assessore Vincenzo Argenio a presentare il documento in Aula: un corpo di norme dalle maglie molto ampie che verrà definito nei particolari in occasione dell’affidamento del servizio alla Tecnew, ditta già appaltatrice del porta a porta.

