Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sull’immobile Cepid a piazza Duomo, l’Avvocatura comunale – sollecitata in tal senso dal sindaco Mastella – si esprime con un parere in cui mette in chiaro come i giudici non abbiano eccepito nulla sulla sostanza del progetto ma abbiano invece sottolineato l’anomalia dell’iter, censurando, di fatto, l’assenza di una variante al Puc.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia