Montesarchio – Annunciata la chiusura delle scuole da un profilo fake del Comune, Damiano denuncia

Cosa non si fa per avere un giorno in più di vacanza. Studenti truffaldini (ebbene si, è ovviamente questa la categoria indiziata) in quel di Montesarchio. Sono quelli che hanno creato una pagina facebook falsa di Palazzo San Francesco con lo scopo di autoconcedersi un supplemento di riposo. Tentativo miseramente fallito e tanto di denuncia contro ignoti presentata dal sindaco Franco Damiano. Ma riavvolgiamo il nastro.

