Benevento, Inzaghi pensa alle possibili rotazioni per il match di Perugia

La forza del gruppo, la miglior ricetta di Inzaghi. Super Pippo si coccola i suoi ed abbandona il binocolo per osservare, sempre più vicino, il traguardo più bello della sua avventura da allenatore. La Serie A è a portata di mano e a certificare la superiorità dei giallorossi sono bastati i secondi 45’ del Vigorito messi in mostra contro lo Spezia. Gol ed applausi per la Strega che vince, festeggia ed alza ulteriormente la testa in un campionato che fin qui ha regalato ai giallorossi soltanto gioie.

