Benevento, Viola vede quota 100: a Perugia taglierà un importante traguardo

È il trascinatore del Benevento di Inzaghi in zona realizzativa. È uno dei tanti leader che Super Pippo può vantare in campo ed è anche l’autore di uno dei gol più belli ed incredibili dell’intero campionato di Serie B. Nicolas Viola è ormai l’uomo in più della Strega, in una stagione che l’ha visto protagonista di gemme di rara bellezza sia nel reparto offensivo sia al centro del mondo giallorosso, disegnato tra colpi di classe e finezze da campione vero. Nove gol in campionato festeggiati contro lo Spezia, dieci stagionali considerando anche la gara di Coppa Italia persa col Monza alla prima di Inzaghi sulla panchina giallorossa.

