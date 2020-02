Coronavirus, arrivano altre misure di prevenzione

Nuove misure di prevenzione per il Coronavirus. Le ha adottate il presidente della Provincia Antonio Di Maria con l’obiettivo di sanificare tutti gli immobili di proprietà della Rocca, decretando in questo modo anche l’annullamento di diverse manifestazioni in agenda nei prossimi giorni. A Benevento invece il sindaco Mastella ha pensato a dei dispositivi utili a evitare l’affollamento negli uffici; mentre in provincia, dopo i casi di Sant’Agata de’ Goti e Campoli del Monte Taburno, il Comune di Guardia Sanframondi è stato costretto a imporre la quarantena a un giovane.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia