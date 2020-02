Raggira un’anziana e si fa consegnare quasi 5mila euro: beccato giovane napoletano

In tarda mattinata i Carabinieri della compagnia e della stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno neutralizzato gli effetti di una truffa realizzata da un ventenne napoletano nei confronti di un’anziana signora di 83 anni del centro fortorino. La donna, poco prima aveva ricevuto una telefonata, nella quale una persona con voce femminile, spacciatasi per la nipote, le diceva che di li a poco avrebbe ricevuto un pacco a casa e che per il ritiro avrebbe dovuto pagare 4.800 euro.

