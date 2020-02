Droga nascosta negli slip, in due ai domiciliari

Due giovani sono stati scoperti in possesso di droga e denunciati per spaccio e messi in regime di arresti domiciliari: è l’esito dell’azione scaturita dai servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e di spaccio predisposti in ambito provinciale dal questore di Benevento Luigi Bonagura. Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Telese Terme e della polizia giudiziaria, diretti dal vicequestore Salzano, hanno proceduto al fermo e al successivo controllo di un’autovettura Renault Clio, sulla SS 265, nel territorio di Melizzano.

