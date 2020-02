Coronavirus – “Monitoraggio, ma le scuole resteranno aperte”. Montata tensostruttura al ‘San Pio’

Tranquillizzanti ieri nell’assemblea dei sindaci sanniti svoltasi in sala consiliare di Palazzo Mosti, le dichiarazioni dei direttori dell’Asl Benevento (Gennaro Volpe) e dell’azienda ospedaliera San Pio (Mario Vittorio Nicola Ferrante) rispetto alla situazione attuale di preallerta nel Sannio riguardo il rischio epidemiologico legato alla nuova sindrome virale da Coronavirus e descrittive di uno stato delle cose che per il momento non vede alcun caso di persona infetta e alcun imminente indice di grave rischio per il territorio. Da qui la scelta del consesso, presieduto dal sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, di “mantenere la massima attenzione per il costante monitoraggio della situazione” ma al tempo stesso “di non assumere alcun provvedimento straordinario, compresa la chiusura delle scuole, non ravvisando i presupposti”.

