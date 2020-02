Veneti disdicono prenotazione in un agriturismo del Sannio: “Meglio non creare disagi”

Una vicenda del tutto speculare, simmetrica, a quella occorsa l’altro ieri a Benevento, con 44 turisti religiosi respinti da un esercizio alberghiero perché provenienti da centri a ridosso della zona rossa del contagio, quella occorsa nelle ultime ore per un agriturismo dell’hinterland, alle porte del capoluogo. Un imprenditore veneto – che aveva prenotato una sosta relax nel Sannio nel quadro di un viaggio di lavoro nel Mezzogiorno – ha deciso di rinunciare puntando a concentrarsi solo sull’appuntamento di lavoro, rinunciando appunto a fermarsi per qualche ora per rilassarsi nel verde del beneventano. Quanto raccontatoci dall’operatore agrituristico di contrada Torre Palazzo. “L’imprenditore ha rinunciato a fermarsi presso il nostro esercizio perché ci ha spiegato di non volere metterci in difficoltà, con altri clienti, comprendendo quanto alta sia la paura legata al possibile rischio di contagi”.

