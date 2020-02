Coronavirus, gruppo di turisti veneti respinto da un hotel di Benevento

Il direttore dell’Hotel President – Massimo Basile – ha informato ieri mattina una comitiva di turisti religiosi provenienti dal Veneto e in parte dalla Lombardia (ma non dai dieci Comuni che sono zona rossa interdetta e da cui non si può uscire, ma in borghi non lontani dall’epicentro dell’emergenza) che non c’erano le condizioni per poterli accogliere nella struttura ricettiva (considerando quanto sta accadendo in questi giorni nelle regioni Lombardia e Veneto) in centro e che dunque dovevano trovare un’altra soluzione. In quarantaquattro su un bus turistico hanno stazionato per un’ora circa al terminal ‘Venanzio Vari’ e sono stati monitorati da agenti della Polizia municipale, con un drappello intervenuto in sito, e anche da agenti della Questura di Benevento. Forze dell’ordine attenzionate dallo stesso direttore del President.

