Il Benevento si prepara a dare il colpo di grazia al campionato

Vede il traguardo a un passo e le inseguitrici lontane, ma il Benevento non accenna a rallentare. Lo striscione è sempre più vicino e la Strega punta a tagliarlo il prima possibile, a giudicare dall’ultima prova autoritaria offerta sul campo della Virtus Entella e dal ruolino di marcia impressionante che sta tenendo anche nel girone di ritorno. Quattordici punti raccolti nelle prime sei partite, due in più rispetto a quelli conquistati nelle stesse gare dell’andata: segno evidente che, nonostante un vantaggio rassicurante e un cammino praticamente senza ostacoli lungo la strada che porta alla Serie A, il Benevento continua a viaggiare a un’andatura costante. Quasi come se avesse inserito il pilota automatico. E’ la vera forza di questa squadra, capace di inseguire il massimo anche quando non ce ne sarebbe bisogno.

