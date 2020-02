Un Benevento da sballo travolge la Virtus Entella e vola a 60 punti in classifica [FOTO]

Il Benevento ha fretta di tornare in Serie A. Lo cantano i tifosi giallorossi, lo dimostra la truppa di Pippo Inzaghi che, nonostante un vantaggio rassicurante sulla concorrenza, continua a non fare sconti e a macinare punti e avversari. Va di corsa verso la promozione la Strega, a cui basta meno di un tempo per assicurarsi un’altra preziosa vittoria. Venticinque minuti: tanto è servito all’undici giallorosso per spazzare via il tabù Virtus Entella, per prendersi d’autorità un successo pesante, perché conquistato con disarmante facilità sul campo di una squadra che, tra le mura amiche, non perdeva da cinque mesi. E che, tra l’altro, nelle precedenti undici partite disputate al Comunale, aveva subito appena cinque gol: il Benevento è riuscito nell’impresa di fargliene quattro in novanta minuti, tre dei quali realizzati addirittura nella prima mezzora di gioco.



L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia