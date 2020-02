Crisi al Comune, trattativa su un patto per la città per salvare la consiliatura

Con lo spettro del voto anticipato che aleggia, le trattative per ricucire la maggioranza sono diventate febbrili. E infatti nella giornata di ieri (compreso che le segreterie politiche del Pd di Benevento non avrebbero mai avallato ribaltoni al Comune) sono diventati intensi i contatti tra il gruppo di Claudio Principe e i pretoriani di Mastella per salvare la consiliatura e recuperare una maggioranza che tenga in piedi l’amministrazione fino al 2021. Nelle prossime ore si vedrà se l’accordo sarà formalizzato e messo nero su bianco, ma il ragionamento su una intesa di fine mandato che possa ricostituire la maggioranza è stato in piedi per tutta la giornata di ieri e ha visto infittirsi i dialoghi.

