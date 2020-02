Sant’Agata de’ Goti – Consiglio, confronto sull’ospedale

“Sulla salute non va fatta politica”. Così il direttore sanitario dell’Aorn ‘San Pio’, Giovanni Di Santo, in appendice della seduta del Consiglio comunale svoltasi nella serata di ieri presso la sala cinema di Sant’Agata de’ Goti. L’appuntamento era stato richiesto dalla minoranza consiliare alla luce della ancora non piena applicazione dei contenuti del decreto commissario ad acta 41/2019. Di Santo ha auspicato una piena sinergia fra i due ospedali e sottolineato: “Se non funziona Benevento non funziona Sant’Agata de’ Goti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia