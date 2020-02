Solopaca, la strada provinciale usata come discarica a cielo aperto

I furbetti dei rifiuti non si rassegnano. Nonostante il porta a porta sia ormai una prassi consolidata, di tanto in tanto discariche abusive più o meno estese vengono scoperte in giro per la provincia sannita. E’ il caso di evidenziare quanto sta accadendo nel comprensorio della Valle Telesina. Un territorio che deve già fare i conti con i miasmi al centro dell’ultimo Consiglio comunale celebrato a Telese, che ha portato alla formazione di una Commissione d’inchiesta. Lo sversamento illegale di rifiuti resta in cima alla lista dei problemi irrisolti.

