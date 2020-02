Foglianise, sì alla panchina rossa in piazza Santa Maria

Un grande e intenso momento di sensibilizzazione sociale è stato organizzato per la giornata di lunedì. In mattinata la comunità locale si ritroverà nella centralissima piazza Santa Maria, sede dell’ente Comune, per l’inaugurazione della Panchina Rossa dimostrando che “Foglianise è dalla parte delle donne”, conferma il primo cittadino Giuseppe Tommaselli. Appuntamento previsto per le 12 con lo scoprimento della Panchina Rossa alla presenza delle Istituzioni civili, religiose e militari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia