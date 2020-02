Benevento, Inzaghi fa la conta degli assenti: in cinque out per sabato

Cosenza è già alle spalle. Il Benevento è rientrato nella tarda mattinata di ieri dalla Calabria e, nel pomeriggio, è subito tornato in campo per iniziare a preparare la sfida di sabato contro il Pordenone. I giallorossi sono stati divisi in due gruppi: coloro che sono scesi in campo domenica sera hanno sostenuto una seduta defaticante e fisioterapica; gli altri, invece, sono stati impegnati in esercitazioni atletiche seguite da un lavoro tecnico-tattico. La preparazione entrerà nel vivo oggi: gli uomini di Inzaghi si ritroveranno all’antistadio ‘Imbriani’ per la seconda seduta di allenamento della settimana. Il tecnico giallorosso inizierà a fare la conta dei disponibili in vista del match contro i neroverdi di Tesser.

