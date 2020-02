La Strega più forte anche dei ‘rossi’: tre vittorie e due pareggi nelle cinque gare giocate in inferiorità

L’arma in più di un gruppo sta anche nel riuscire ad unire le forze nei momenti difficili, quando le energie si affievoliscono e gli avversari provano il tutto per tutto. Uno scenario che si ripete spesso soprattutto contro la capolista, con le squadre che di volta in volta provano a restaurare i propri reparti per prendere meglio le misure ed affilare nuovamente le lame, il tutto alla ricerca di un possibile colpaccio pronto a scrivere la storia di un campionato fin qui deciso solo dallo strapotere della Strega. Eppure anche a Cosenza, nonostante l’inferiorità numerica, il Benevento di Inzaghi è riuscito a portare a casa il massimo risultato, seppure con il massimo sforzo ed al termine di un match sofferto ma fondamentale per l’economia del proprio campionato.

