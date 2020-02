Castelpoto, Muccio lavora per l’alternativa a Fusco

Non sembra essere tanto sereno il cielo che sovrasta il gruppo di maggioranza. Infatti, malgrado la compagine abbia tentato di nascondere la polvere del dissenso, il tappeto non ha fatto altro che deformarsi rendendo palesemente visibile qualcosa che doveva passare sotto traccia e restare inosservata ai più. Così, a quanto sembra, avrebbero voluto il sindaco Vito Fusco e tutto il suo gruppo di governo. Ma i piani già preconfezionati vengono messi a punto proprio per essere stravolti dal fato. Ed anche in questo caso gli avvenimenti non sono andati come previsto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia